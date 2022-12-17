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Friday's Scores

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By The Associated Press
Updated 13 minutes ago

GIRLS PREP BASKETBALL=

Ashville Teays Valley 43, Circleville 32

Bascom Hopewell-Loudon 51, New Riegel 20

Beachwood 56, Painesville Harvey 45

Bellevue 55, Vermilion 11

Bloom-Carroll 64, Circleville Logan Elm 21

Burton Berkshire 46, Rocky River Lutheran W. 35

Cambridge 39, Burrell, Pa. 31

Canfield 46, Struthers 16

Castalia Margaretta 46, Milan Edison 22

Chagrin Falls 54, Geneva 30

Cin. Gamble Montessori 52, Cin. SCPA 10

Cin. McNicholas 69, Cin. Woodward 15

Cle. Max Hayes def. Cle. Glenville, forfeit

Clyde 58, Sandusky 26

Cols. Bexley 45, Delaware Buckeye Valley 32

Cols. Grandview Hts. 53, Whitehall-Yearling 44

Cols. Northland 52, East 25

Cols. Upper Arlington 36, Lewis Center Olentangy Orange 22

Cuyahoga Hts. 39, Mantua Crestwood 14

Delaware Olentangy Berlin 42, Dublin Jerome 41

Dublin Coffman 70, Hilliard Davidson 21

Fremont St. Joseph 53, Lakeside Danbury 40

Garrett Morgan 52, Cle. St. Martin De Porres 38

Granville 53, Pataskala Licking Hts. 18

Grove City 39, Pickerington N. 23

Holgate 43, Edon 34

Independence 47, Wickliffe 16

Liberty Christian Academy 38, Northside Christian 16

Marysville 60, Thomas Worthington 30

Mogadore Field 37, Akr. Coventry 25

Montpelier 58, Gorham Fayette 31

New Albany 87, Galloway Westland 12

Newark 81, Grove City Cent. Crossing 35

Newark Cath. 39, Hebron Lakewood 20

Norton 55, Lodi Cloverleaf 17

Pataskala Watkins Memorial 49, Newark Licking Valley 20

Peninsula Woodridge 56, Streetsboro 38

Perry 46, Gates Mills Hawken 27

Pickerington Cent. 61, Groveport-Madison 18

Powell Olentangy Liberty 65, Hilliard Bradley 27

Richmond Hts. 52, Kirtland 31

Shaker Hts. Hathaway Brown 54, Culver Academy, Ind. 32

Steubenville 55, Madonna, W.Va. 12

Stow-Munroe Falls 40, N. Royalton 20

Stryker 48, Pioneer N. Central 27

Sugar Grove Berne Union 59, Grove City Christian 11

Sullivan Black River 69, LaGrange Keystone 67

Tol. Christian 78, Oregon Stritch 8

W. Unity Hilltop 39, Pettisville 38

Wadsworth 66, Macedonia Nordonia 18

Westerville N. 57, Canal Winchester 53

Willard 47, Oak Harbor 21

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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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