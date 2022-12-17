Friday's Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Ashville Teays Valley 43, Circleville 32
Bascom Hopewell-Loudon 51, New Riegel 20
Beachwood 56, Painesville Harvey 45
Bellevue 55, Vermilion 11
Bloom-Carroll 64, Circleville Logan Elm 21
Burton Berkshire 46, Rocky River Lutheran W. 35
Cambridge 39, Burrell, Pa. 31
Canfield 46, Struthers 16
Castalia Margaretta 46, Milan Edison 22
Chagrin Falls 54, Geneva 30
Cin. Gamble Montessori 52, Cin. SCPA 10
Cin. McNicholas 69, Cin. Woodward 15
Cle. Max Hayes def. Cle. Glenville, forfeit
Clyde 58, Sandusky 26
Cols. Bexley 45, Delaware Buckeye Valley 32
Cols. Grandview Hts. 53, Whitehall-Yearling 44
Cols. Northland 52, East 25
Cols. Upper Arlington 36, Lewis Center Olentangy Orange 22
Cuyahoga Hts. 39, Mantua Crestwood 14
Delaware Olentangy Berlin 42, Dublin Jerome 41
Dublin Coffman 70, Hilliard Davidson 21
Fremont St. Joseph 53, Lakeside Danbury 40
Garrett Morgan 52, Cle. St. Martin De Porres 38
Granville 53, Pataskala Licking Hts. 18
Grove City 39, Pickerington N. 23
Holgate 43, Edon 34
Independence 47, Wickliffe 16
Liberty Christian Academy 38, Northside Christian 16
Marysville 60, Thomas Worthington 30
Mogadore Field 37, Akr. Coventry 25
Montpelier 58, Gorham Fayette 31
New Albany 87, Galloway Westland 12
Newark 81, Grove City Cent. Crossing 35
Newark Cath. 39, Hebron Lakewood 20
Norton 55, Lodi Cloverleaf 17
Pataskala Watkins Memorial 49, Newark Licking Valley 20
Peninsula Woodridge 56, Streetsboro 38
Perry 46, Gates Mills Hawken 27
Pickerington Cent. 61, Groveport-Madison 18
Powell Olentangy Liberty 65, Hilliard Bradley 27
Richmond Hts. 52, Kirtland 31
Shaker Hts. Hathaway Brown 54, Culver Academy, Ind. 32
Steubenville 55, Madonna, W.Va. 12
Stow-Munroe Falls 40, N. Royalton 20
Stryker 48, Pioneer N. Central 27
Sugar Grove Berne Union 59, Grove City Christian 11
Sullivan Black River 69, LaGrange Keystone 67
Tol. Christian 78, Oregon Stritch 8
W. Unity Hilltop 39, Pettisville 38
Wadsworth 66, Macedonia Nordonia 18
Westerville N. 57, Canal Winchester 53
Willard 47, Oak Harbor 21
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