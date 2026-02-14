Friday's Scores

By The Associated Press
17 hours ago
GIRLS PREP BASKETBALL=

Akr. Hoban 66, Tol. Start 28

Bascom Hopewell-Loudon 50, New Riegel 27

Beachwood 58, Maple Hts. 29

Berlin Hiland 67, W. Lafayette Ridgewood 34

Brecksville-Broadview Hts. 56, Shaker Hts. Laurel 55

Chillicothe Huntington 38, Chillicothe Zane Trace 31

Cle. VASJ 54, Shaker Hts. 50

Cornerstone Christian 45, Cle. Hay 29

Dublin Coffman 30, Cols. Upper Arlington 28

Elmore Woodmore 70, Sandusky St. Mary 28

Franklin Furnace Green 69, Portsmouth Sciotoville 20

Gibsonburg 56, Fremont St. Joseph 12

Glouster Trimble 56, Zanesville Rosecrans 29

Granville Christian 35, Cols. KIPP 33

Grove City 52, Gahanna Lincoln 37

Groveport Madison Christian 28, Sugar Grove Berne Union 21

Harvest Temple 46, Senedot Stripes 27

Hayes 62, Galloway Westland 10

Hilliard Bradley 37, Lewis Center Olentangy Orange 36

Lakeside Danbury 34, Northwood 24

Lancaster 62, Canal Winchester 36

Lewis Center Olentangy 40, Dublin Jerome 37

Lloyd Memorial, Ky. 55, Cincinnati Home School 43

Logan 53, Groveport-Madison 45

Malvern 68, Heartland Christian 49

Marysville 62, Delaware Olentangy Berlin 51

Mentor 62, Rocky River Magnificat 57

Miller City 57, Ft. Jennings 17

Newark 73, Reynoldsburg 33

Oak Hill 45, McDermott Scioto NW 18

Ohio Deaf 54, Lexington, N.Y. 21

Pickerington Central 73, Ashville Teays Valley 45

Piketon 47, Bainbridge Paint Valley 41

Powell Olentangy Liberty 44, Hilliard Davidson 32

Steubenville Cath. Cent. 59, Magnolia, W.Va. 34

Thomas Worthington 45, Hilliard Darby 34

Tiffin Calvert 44, Kansas Lakota 31

West 31, Northside Christian 21

West Union 59, Beaver Eastern 44

Westerville Cent. 63, Grove City Cent. Crossing 30

Wheelersburg 44, S. Webster 40

Worthington Kilbourne 65, Westerville N. 21

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

