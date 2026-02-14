Friday's Scores

By The Associated Press
16 hours ago
BOYS PREP BASKETBALL=

Akr. Buchtel 44, Kent Roosevelt 40

Akr. Garfield 86, Alliance Marlington 54

Akr. Hoban 44, Gates Mills Gilmour 40

Alliance 50, Canfield 45

Amherst Steele 68, N. Ridgeville 59

Antwerp 51, Hicksville 32

Arcadia 67, Vanlue 23

Arcanum 53, Newton Local 38

Arlington 63, Leipsic 12

Athens 58, Albany Alexander 51

Attica Seneca E. 52, New Washington Buckeye Cent. 40

Avon 74, Avon Lake 47

Baltimore Liberty Union 62, Cardington-Lincoln 34

Batavia 66, Bethel-Tate 33

Beaver Eastern 63, Willow Wood Symmes Valley 41

Bellaire 61, Cameron, W.Va. 48

Bellefontaine 64, Spring. Kenton Ridge 62

Bellville Clear Fork 47, Galion 40

Beloit W. Branch 59, Girard 32

Belpre 54, Waterford 49

Berea-Midpark 75, Elyria 64

Beverly Ft. Frye 63, Wood County Christian, W.Va. 42

Bluffton 52, Harrod Allen E. 44

Botkins 66, Houston 15

Brooklyn 73, Wickliffe 47

Brookville 68, Eaton 45

Brunswick 99, Mentor 85

Bucyrus Wynford 63, Bucyrus 55

Byesville Meadowbrook 62, Crooksville 52

Cadiz Harrison Cent. 54, Sarahsville Shenandoah 45

Caledonia River Valley 88, Ontario 43

Campbell Memorial 53, Poland Seminary 48

Can. South 73, Canal Fulton Northwest 54

Carlisle 60, Day. Christian 54

Casstown Miami E. 48, Tipp City Bethel 17

Castalia Margaretta 90, Willard 45

Cedarville 73, Spring. Cath. Cent. 54

Centerville 45, Springboro 35

Chesapeake 70, Portsmouth 49

Cin. Hills Christian Academy 68, Purcell Marian 36

Cin. Hughes 68, Cin. Oyler 61

Cin. Indian Hill 60, Reading 53

Cin. La Salle 45, Cin. Elder 38

Cin. Mariemont 68, Cin. Madeira 50

Cin. McNicholas 62, Day. Carroll 42

Cin. Moeller 50, St. Xavier (OH) 33

Cin. Mt Healthy 62, Lockland 26

Cin. N. College Hill 84, Cin. NW 78

Cin. Oak Hills 52, Cin. Princeton 49

Cin. Seven Hills 62, Cin. Country Day 55

Cin. Shroder 81, Cin. Clark Montessori 66

Cin. Walnut Hills 40, Loveland 23

Cin. West Clermont 64, Cin. Turpin 55

Cin. Western Hills 91, Lou. Central, Ky. 68

Cin. Winton Woods 58, Cin. Anderson 48

Cin. Wyoming 75, Cin. Deer Park 50

Circleville 66, Chillicothe Unioto 59

Cle. Benedictine 61, Elyria Cath. 51

Cle. Cent. Cath. 74, Cle. Collinwood 11

Cle. St Ignatius 76, Warrensville Hts. 47

Collins Western Reserve 64, Ashland Crestview 56

Cols. Africentric 77, Cols. Marion-Franklin 28

Cols. Bishop Watterson 44, Cols. St. Charles 40

Cols. Grandview Hts. 52, Cols. Franklin Hts. 51

Cols. Hamilton Twp. 61, Cols. Bexley 51

Cols. Horizon 68, New Hope Christian 53

Cols. KIPP 66, Centerburg 51

Columbus Grove 60, Delphos Jefferson 37

Corning Miller 62, Fairfield Christian 53

Cortland Lakeview 46, Leavittsburg LaBrae 39

Cortland Maplewood 60, Conneaut 24

Coshocton 59, New Lexington 52

Crestline 71, Mansfield St. Peter's 63

Creston Norwayne 69, Rittman 41

Cuyahoga Falls CVCA 62, Youngs. Boardman 33

Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 64, Aurora 57

Cuyahoga Hts. 69, Cle. Lincoln W. 40

Day. Dunbar 47, Canal Winchester Harvest 43

Day. Oakwood 85, Germantown Valley View 76

Day. Ponitz Tech. 65, Day. Meadowdale 58

Defiance Ayersville 42, Edgerton 30

Delaware Olentangy Berlin 60, Marysville 54

Delphos St John's 86, Ft. Recovery 49

Doylestown Chippewa 62, West Salem Northwestern 49

Dresden Tri-Valley 58, Thornville Sheridan 54

Dublin Coffman 46, Cols. Upper Arlington 43

E. Palestine 77, Madonna, W.Va. 69

East 64, Cols. Whetstone 60

Elida 35, Wapakoneta 31, OT

Elyria Open Door 62, N. Ridgeville Lake Ridge 47

Fairport Harbor Harding 83, Painesville Harvey 63

Fayetteville-Perry 61, Manchester 54

Findlay Liberty-Benton 48, Pandora-Gilboa 34

Fitch 68, Canfield S. Range 47

Franklin Furnace Green 84, Portsmouth Sciotoville 25

Fredericktown 57, Howard E. Knox 49

Gahanna Lincoln 43, Grove City 39

Gallipolis Gallia 66, Dawson-Bryant 26

Galloway Westland 77, Hayes 60

Garrettsville Garfield 59, Windham 50

Gates Mills Hawken 64, Cle. Max Hayes 39

Geneva 61, Burton Berkshire 55

Genoa 62, Maumee 53

Glouster Trimble 51, Stewart Federal Hocking 46

Granville 58, Zanesville 51

Grove City Cent. Crossing 61, Westerville Cent. 54

Hamilton 63, Cin. Sycamore 55

Hamilton Badin 73, Bishop Fenwick 48

Hamilton Ross 73, Bellbrook 59

Hamler Patrick Henry 65, Archbold 26

Hannibal River 45, Wellsville 30

Harrison 50, Lawrenceburg, Ind. 29

Hartville Lake Center Christian 57, Louisville Aquinas 34

Heath 48, Utica 35

Hilliard Bradley 47, Lewis Center Olentangy Orange 37

Hillsboro 46, Greenfield McClain 40

Huber Hts. Wayne 54, Clayton Northmont 42

Hudson 70, Cuyahoga Falls 46

Hunting Valley University 81, Rocky River Lutheran W. 70

Ironton 84, Ironton Rock Hill 70

Ironton St. Joseph 71, New Boston Glenwood 37

Jackson Center 44, Sidney Fairlawn 30

Jamestown Greeneview 74, Spring. Greenon 60

Jeromesville Hillsdale 63, Dalton 45

Johnstown 54, Newark Cath. 50

Johnstown Northridge 38, Hebron Lakewood 32

Kalida 54, Continental 29

Kettering Alter 58, Day. Chaminade Julienne 54

Kettering Fairmont 66, Miamisburg 58

Kidron Cent. Christian 70, Lucas 30

LaGrange Keystone 67, Sheffield Brookside 62

Lancaster 65, Canal Winchester 58

Latham Western 51, Crown City S. Gallia 48

Lebanon 62, Kings Mills Kings 52

Leesburg Fairfield 59, Mowrystown Whiteoak 41

Legacy Christian 47, Franklin Middletown Christian 27

Lewisburg Tri-County N. 52, Ansonia 41

Lexington 69, Ashland 64

Liberty Center 57, Delta 44

Liberty Twp. Lakota E. 41, Fairfield 32

Lima Bath 44, Defiance 36

Lima Shawnee 60, Van Wert 53

Lima Temple Christian 53, Dola Hardin Northern 49

Lucasville Valley 65, Minford 43

Lynchburg-Clay 60, RULH 38

Lyndhurst Brush 72, Orange 36

Macedonia Nordonia 80, E. Cle. Shaw 50

Mansfield 69, Mansfield Madison 61

Mansfield Christian 57, Loudonville 54

Mantua Crestwood 74, Ashtabula St John 66

Maplewood, Pa. 60, Conneaut 24

Maria Stein Marion Local 67, Minster 44

Marietta 68, International Sports Academy 50

Marion Pleasant 53, Sparta Highland 52

Martins Ferry 76, Columbiana 74

Mason 57, Middletown 51

Massillon Jackson 88, Youngs. East 55

Massillon Perry 73, Akr. Firestone 39

Massillon Tuslaw 68, Navarre Fairless 44

Massillon Washington 77, Can. McKinley 75

McDermott Scioto NW 49, Oak Hill 38

McDonald 78, Struthers 42

McGuffey Upper Scioto Valley 71, Marion Elgin 50

Medina 65, Lorain 42

Metamora Evergreen 84, Swanton 48

Milford (OH) 62, Morrow Little Miami 34

Milford Center Fairbanks 88, N. Lewisburg Triad 21

Millbury Lake 90, Fostoria 68

Millersport 66, Liberty Christian Academy 46

Minerva 69, Zoarville Tuscarawas Valley 51

Monroe 42, Franklin 38

Monroeville 72, Ashland Mapleton 60

Montpelier 53, Edon 43

Morral Ridgedale 73, Cory-Rawson 39

Mt. Blanchard Riverdale 53, McComb 32

Mt. Orab Western Brown 62, New Richmond 37

Mt. Victory Ridgemont 62, N. Baltimore 53, OT

N. Bend (Cleves) Taylor 56, Cin. Finneytown 49

N. Can. Hoover 71, Can. Glenoak 35

N. Jackson Jackson-Milton 73, Leetonia 68

N. Robinson Col. Crawford 77, Carey 51

Napoleon 55, Findlay 52

New Albany 57, Pickerington North 45

New Bremen 40, Coldwater 38

New Concord John Glenn 76, McConnelsville Morgan 39

New Madison Tri-Village 55, Camden Preble Shawnee 20

New Paris National Trail 55, Pitsburg Franklin-Monroe 39

New Philadelphia 43, Dover 35

Newton Falls 65, Rootstown 57

Norton 65, Akr. Coventry 30

Norwalk St Paul 62, Plymouth 60

Oak Harbor 52, Rossford 33

Oberlin 57, Wellington 41

Oberlin Firelands 58, Lorain Clearview 35

Olmsted Falls 64, Grafton Midview 52

Oregon Stritch 62, Tol. Christian 45

Ottawa-Glandorf 58, Celina 53

Painesville Riverside 67, Chardon 51

Parma Hts. Valley Forge 58, Medina Buckeye 55

Parma Padua 73, Parma Hts. Holy Name 31

Pataskala Licking Hts. 64, Mt. Vernon 53

Pataskala Watkins Memorial 65, Newark Licking Valley 49

Paulding 62, Defiance Tinora 46

Peebles 76, West Union 46

Pemberville Eastwood 75, Tontogany Otsego 59

Peninsula Woodridge 66, Akr. Springfield 27

Perry 63, Madison 53

Perrysburg 70, Oregon Clay 39

Pettisville 49, Holgate 32

Philo 55, Warsaw River View 37

Pioneer N. Central 60, W. Unity Hilltop 48

Plain City Jonathan Alder 49, New Carlisle Tecumseh 32

Pomeroy Meigs 77, Bidwell River Valley 60

Port Clinton 63, Milan Edison 56

Portsmouth Notre Dame 48, Portsmouth Clay 46

Portsmouth W. 51, Waverly 44

Powell Olentangy Liberty 53, Hilliard Davidson 48

Proctorville Fairland 72, South Point 52

Racine Southern 70, Reedsville Eastern 42

Ravenna 67, Mogadore Field 47

Reynoldsburg 63, Newark 50

Richfield Revere 68, Akr. Ellet 59

Richwood N. Union 54, Spring. NW 46

Rockford Parkway 58, New Knoxville 41

Rocky River 69, Parma Normandy 52

Russia 51, Ft. Loramie 45

S. Charleston SE 57, London Madison-Plains 45

S. Webster 58, Wheelersburg 53

Salem 64, Hubbard 61

Sandusky 84, Clyde 71

Sandusky Perkins 52, Bellevue 40

Shadyside 58, Valley Wetzel, W.Va. 39

Shekinah Christian 78, Cols. Patriot Prep 56

Shelby 54, Marion Harding High School 40

Sherwood Fairview 50, Haviland Wayne Trace 48

Sidney 68, Greenville 55

Smithville 53, Apple Creek Waynedale 42

Southeastern 52, Bainbridge Paint Valley 41

Spring. Emmanuel Christian 70, Day. Miami Valley 38

Spring. NE 42, Mechanicsburg 35

Springfield 60, Beavercreek 38

St Bernard-Elmwood Place 77, Hamilton New Miami 19

St Marys 64, Kenton 21

St. Paris Graham 46, Bellefontaine Benjamin Logan 34

Streetsboro 59, Lodi Cloverleaf 50

Strongsville 50, Shaker Hts. 48

Stryker 67, Gorham Fayette 54

Sullivan Black River 69, Columbia Station Columbia 52

Sunbury Big Walnut 80, Dublin Scioto 70

Sycamore Mohawk 40, Upper Sandusky 29

Sylvania Southview 41, Sylvania Northview 23

Thomas Worthington 58, Hilliard Darby 36

Tiffin Columbian 67, Norwalk 27

Tol. Cent. Cath. 53, Detroit Mumford, Mich. 44

Tol. Ottawa Hills 68, Tol. Emmanuel Baptist 30

Tol. Whitmer 67, Holland Springfield 56

Trenton Edgewood 89, Oxford Talawanda 41

Troy Christian 52, Sidney Lehman 43

Union City Mississinawa Valley 59, New Lebanon Dixie 44

Urbana 63, London 50

Van Buren 42, Bloomdale Elmwood 32

Van Wert Lincolnview 57, Convoy Crestview 44

Vandalia Butler 50, Tipp City Tippecanoe 45

Versailles 59, St. Henry (OH) 54

Vienna Mathews 51, Youngs. Liberty 28

W. Alexandria Twin Valley S. 62, Bradford 51

W. Carrollton 46, Riverside Stebbins 41

W. Chester Lakota W. 80, Cin. Colerain 43

W. Liberty-Salem 57, W. Jefferson 40

Warren Howland 57, Niles McKinley 46

Washington C.H. Miami Trace 68, Washington C.H. 47

Wauseon 48, Bryan 37

Waynesfield-Goshen 52, Lima Perry 49

Weir, W.Va. 56, Rayland Buckeye 54, OT

Wellston 69, McArthur Vinton County 62

Westerville N. 78, Worthington Kilbourne 63

Westlake 70, N. Olmsted 43

Whitehouse Anthony Wayne 76, Fremont Ross 55

Williamsport Westfall 54, Lancaster Fisher Cath. 47

Willoughby S. 62, Eastlake North 50

Wilmington 69, Clarksville Clinton-Massie 48

Wooster 58, Millersburg W. Holmes 50

Wooster Triway 58, New Franklin Manchester 44

Worthington Christian 57, Delaware Buckeye Valley 47

Xenia 69, Fairborn 41

Yellow Springs 51, Bellefontaine Calvary Christian 40

Youngs. Chaney High School 75, Solon 45

Youngs. Ursuline 55, Youngs. Mooney 39

Youngs. Valley Christian 65, Lowellville 56

Zanesville Maysville 70, Zanesville W. Muskingum 68

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

