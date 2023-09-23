Friday's Scores

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By The Associated Press
13 minutes ago
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PREP FOOTBALL=

Archbold 44, Metamora Evergreen 7

Arlington 51, Arcadia 7

Ashland 35, Mansfield Madison 7

Ashville Teays Valley 45, Circleville 7

Athens 30, Logan 21

Avon 52, Olmsted Falls 10

Barnesville 53, Shadyside 0

Bascom Hopewell-Loudon 26, Castalia Margaretta 14

Beaver Eastern 43, Portsmouth Sciotoville 20

Bellaire 33, Wintersville Indian Creek 0

Belmont Union Local 20, Weir, W.Va. 13

Beloit W. Branch 70, Minerva 0

Berea-Midpark 37, Grafton Midview 0

Bishop Watterson 35, Bishop Hartley 7

Blanchester 46, Batavia Clermont NE 7

Bluffton 48, Ada 0

Caldwell 51, Bowerston Conotton Valley 8

Camden Preble Shawnee 48, Union City Mississinawa Valley 6

Canal Fulton Northwest 28, Massillon Tuslaw 12

Canfield 17, Dover 13

Canfield S. Range 21, Poland Seminary 7

Carey 27, N. Robinson Col. Crawford 7

Celina 24, Elida 12

Chagrin Falls 10, Orange 0

Chardon NDCL 42, Warren Howland 14

Cin. Anderson 20, Cin. Winton Woods 13

Cin. Hills Christian Academy 48, Norwood 18

Cin. Princeton 14, Cin. Oak Hills 7

Cin. Purcell Marian 44, Cin. Summit Country Day 14

Circleville Logan Elm 35, Baltimore Liberty Union 7

Clarksville Clinton-Massie 17, Wilmington 14

Cle. Glenville 54, Cle. Hay 7

Cle. John Marshall 27, Cle. Collinwood 0

Coldwater 40, Rockford Parkway 6

Cols. DeSales 28, Cols. St. Charles 7

Cols. Independence 46, South 6

Cols. Mifflin 14, Cols. Centennial 0

Columbia Station Columbia 34, Oberlin 6

Columbiana 56, Leetonia 27

Cuyahoga Falls CVCA 55, Wooster Triway 17

Cuyahoga Hts. 35, Independence 7

Dublin Coffman 24, Powell Olentangy Liberty 14

Eaton 42, Middletown Madison Senior 7

Fairborn 28, Xenia 21

Fairport Harbor Harding 26, Windham 0

Findlay Liberty-Benton 42, Van Buren 0

Gahanna Lincoln 49, Galloway Westland 7

Galion Northmor 35, Fredericktown 0

Garrettsville Garfield 61, Campbell Memorial 0

Genoa Area 48, Tontogany Otsego 19

Germantown Valley View 49, Day. Oakwood 0

Girard 43, Cortland Lakeview 0

Gnadenhutten Indian Valley 40, Magnolia Sandy Valley 6

Grove City Christian 37, Corning Miller 27

Hamilton Badin 28, Bishop Fenwick 3

Heath 48, Hebron Lakewood 7

Hilliard Darby 15, Marysville 14

Howard E. Knox 28, Mt. Gilead 0

Jamestown Greeneview 48, Spring. Greenon 0

Kettering Fairmont 10, Springfield 7

Kirtland 55, Orwell Grand Valley 0

Leavittsburg LaBrae 28, Warren Champion 7

Leipsic 40, Spencerville 6

Lewis Center Olentangy Orange 17, Hilliard Davidson 14

Lewistown Indian Lake 34, St. Paris Graham 7

Liberty Center 63, Bryan 7

Liberty Twp. Lakota E. 21, Cin. Colerain 6

Lisbon David Anderson 21, Hanoverton United 20

London 36, Bellefontaine 6

Lorain 42, Garfield Hts. 16

Loveland 35, Cin. Walnut Hills 0

Lucasville Valley 7, McDermott Scioto NW 6

Malvern 49, Strasburg-Franklin 6

Maria Stein Marion Local 14, Versailles 13

Marion Elgin 59, Crestline 14

Massillon Perry 49, Louisville 6

Mayfield 36, Eastlake North 10

McArthur Vinton County 62, Albany Alexander 0

McDonald 42, Atwater Waterloo 12

Medina 42, Euclid 0

Medina Highland 35, Barberton 7

Mentor 42, Solon 0

Milan Edison 41, Bellevue 7

Milton-Union 28, Casstown Miami E. 25

Minster 7, St. Henry 2

New Bremen 35, Ft. Recovery 7

New Concord John Glenn 45, Byesville Meadowbrook 6

Newcomerstown 46, E. Can. 7

Niles McKinley 49, Lisbon Beaver 14

Norwalk 27, Vermilion 0

Oak Harbor 56, Fostoria 0

Oberlin Firelands 33, Sheffield Brookside 14

Oregon Clay 56, Bowling Green 28

Painesville Riverside 56, Willoughby S. 8

Pandora-Gilboa 48, Worthington Christian 14

Paulding 54, Edgerton 20

Pemberville Eastwood 48, Rossford 10

Perry 33, Rocky River Lutheran W. 0

Pickerington Cent. 41, Newark 7

Pioneer N. Central 48, Vanlue 16

Portsmouth 14, Coal Grove Dawson-Bryant 6

Portsmouth W. 34, Minford 7

Ravenna 21, Mogadore Field 13

Salineville Southern 42, E. Palestine 7

Sandusky Perkins 31, Clyde 7

Spring. Shawnee 17, Richwood N. Union 13

St. Marys Memorial 21, Van Wert 19

Streetsboro 49, Lodi Cloverleaf 7

Sugar Grove Berne Union 38, Millersport 0

Sugarcreek Garaway 42, Uhrichsville Claymont 7

Tallmadge 21, Richfield Revere 7

Thomas Worthington 18, Dublin Jerome 17, OT

Thornville Sheridan 62, Warsaw River View 0

Tol. Cent. Cath. 28, Cle. St. Ignatius 0

Tol. Christian 54, Lakeside Danbury 6

Troy 14, Piqua 0

Uniontown Lake 19, Massillon Jackson 7

Utica 14, Newark Cath. 7

Vandalia Butler 24, Tipp City Tippecanoe 19

W. Jefferson 33, Mechanicsburg 7

W. Lafayette Ridgewood 14, Zoarville Tuscarawas Valley 7

Wapakoneta 42, Lima Shawnee 6

Washington C.H. Miami Trace 29, Greenfield McClain 20

Waverly 56, Oak Hill 7

Williamstown, W.Va. 22, Marietta 19

Woodsfield Monroe Cent. 35, Magnolia, W.Va. 0

Zanesville W. Muskingum 42, Zanesville Maysville 0

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