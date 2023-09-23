Friday's Scores

PREP FOOTBALL=
Archbold 44, Metamora Evergreen 7
Arlington 51, Arcadia 7
Ashland 35, Mansfield Madison 7
Ashville Teays Valley 45, Circleville 7
Athens 30, Logan 21
Avon 52, Olmsted Falls 10
Barnesville 53, Shadyside 0
Bascom Hopewell-Loudon 26, Castalia Margaretta 14
Beaver Eastern 43, Portsmouth Sciotoville 20
Bellaire 33, Wintersville Indian Creek 0
Belmont Union Local 20, Weir, W.Va. 13
Beloit W. Branch 70, Minerva 0
Berea-Midpark 37, Grafton Midview 0
Bishop Watterson 35, Bishop Hartley 7
Blanchester 46, Batavia Clermont NE 7
Bluffton 48, Ada 0
Caldwell 51, Bowerston Conotton Valley 8
Camden Preble Shawnee 48, Union City Mississinawa Valley 6
Canal Fulton Northwest 28, Massillon Tuslaw 12
Canfield 17, Dover 13
Canfield S. Range 21, Poland Seminary 7
Carey 27, N. Robinson Col. Crawford 7
Celina 24, Elida 12
Chagrin Falls 10, Orange 0
Chardon NDCL 42, Warren Howland 14
Cin. Anderson 20, Cin. Winton Woods 13
Cin. Hills Christian Academy 48, Norwood 18
Cin. Princeton 14, Cin. Oak Hills 7
Cin. Purcell Marian 44, Cin. Summit Country Day 14
Circleville Logan Elm 35, Baltimore Liberty Union 7
Clarksville Clinton-Massie 17, Wilmington 14
Cle. Glenville 54, Cle. Hay 7
Cle. John Marshall 27, Cle. Collinwood 0
Coldwater 40, Rockford Parkway 6
Cols. DeSales 28, Cols. St. Charles 7
Cols. Independence 46, South 6
Cols. Mifflin 14, Cols. Centennial 0
Columbia Station Columbia 34, Oberlin 6
Columbiana 56, Leetonia 27
Cuyahoga Falls CVCA 55, Wooster Triway 17
Cuyahoga Hts. 35, Independence 7
Dublin Coffman 24, Powell Olentangy Liberty 14
Eaton 42, Middletown Madison Senior 7
Fairborn 28, Xenia 21
Fairport Harbor Harding 26, Windham 0
Findlay Liberty-Benton 42, Van Buren 0
Gahanna Lincoln 49, Galloway Westland 7
Galion Northmor 35, Fredericktown 0
Garrettsville Garfield 61, Campbell Memorial 0
Genoa Area 48, Tontogany Otsego 19
Germantown Valley View 49, Day. Oakwood 0
Girard 43, Cortland Lakeview 0
Gnadenhutten Indian Valley 40, Magnolia Sandy Valley 6
Grove City Christian 37, Corning Miller 27
Hamilton Badin 28, Bishop Fenwick 3
Heath 48, Hebron Lakewood 7
Hilliard Darby 15, Marysville 14
Howard E. Knox 28, Mt. Gilead 0
Jamestown Greeneview 48, Spring. Greenon 0
Kettering Fairmont 10, Springfield 7
Kirtland 55, Orwell Grand Valley 0
Leavittsburg LaBrae 28, Warren Champion 7
Leipsic 40, Spencerville 6
Lewis Center Olentangy Orange 17, Hilliard Davidson 14
Lewistown Indian Lake 34, St. Paris Graham 7
Liberty Center 63, Bryan 7
Liberty Twp. Lakota E. 21, Cin. Colerain 6
Lisbon David Anderson 21, Hanoverton United 20
London 36, Bellefontaine 6
Lorain 42, Garfield Hts. 16
Loveland 35, Cin. Walnut Hills 0
Lucasville Valley 7, McDermott Scioto NW 6
Malvern 49, Strasburg-Franklin 6
Maria Stein Marion Local 14, Versailles 13
Marion Elgin 59, Crestline 14
Massillon Perry 49, Louisville 6
Mayfield 36, Eastlake North 10
McArthur Vinton County 62, Albany Alexander 0
McDonald 42, Atwater Waterloo 12
Medina 42, Euclid 0
Medina Highland 35, Barberton 7
Mentor 42, Solon 0
Milan Edison 41, Bellevue 7
Milton-Union 28, Casstown Miami E. 25
Minster 7, St. Henry 2
New Bremen 35, Ft. Recovery 7
New Concord John Glenn 45, Byesville Meadowbrook 6
Newcomerstown 46, E. Can. 7
Niles McKinley 49, Lisbon Beaver 14
Norwalk 27, Vermilion 0
Oak Harbor 56, Fostoria 0
Oberlin Firelands 33, Sheffield Brookside 14
Oregon Clay 56, Bowling Green 28
Painesville Riverside 56, Willoughby S. 8
Pandora-Gilboa 48, Worthington Christian 14
Paulding 54, Edgerton 20
Pemberville Eastwood 48, Rossford 10
Perry 33, Rocky River Lutheran W. 0
Pickerington Cent. 41, Newark 7
Pioneer N. Central 48, Vanlue 16
Portsmouth 14, Coal Grove Dawson-Bryant 6
Portsmouth W. 34, Minford 7
Ravenna 21, Mogadore Field 13
Salineville Southern 42, E. Palestine 7
Sandusky Perkins 31, Clyde 7
Spring. Shawnee 17, Richwood N. Union 13
St. Marys Memorial 21, Van Wert 19
Streetsboro 49, Lodi Cloverleaf 7
Sugar Grove Berne Union 38, Millersport 0
Sugarcreek Garaway 42, Uhrichsville Claymont 7
Tallmadge 21, Richfield Revere 7
Thomas Worthington 18, Dublin Jerome 17, OT
Thornville Sheridan 62, Warsaw River View 0
Tol. Cent. Cath. 28, Cle. St. Ignatius 0
Tol. Christian 54, Lakeside Danbury 6
Troy 14, Piqua 0
Uniontown Lake 19, Massillon Jackson 7
Utica 14, Newark Cath. 7
Vandalia Butler 24, Tipp City Tippecanoe 19
W. Jefferson 33, Mechanicsburg 7
W. Lafayette Ridgewood 14, Zoarville Tuscarawas Valley 7
Wapakoneta 42, Lima Shawnee 6
Washington C.H. Miami Trace 29, Greenfield McClain 20
Waverly 56, Oak Hill 7
Williamstown, W.Va. 22, Marietta 19
Woodsfield Monroe Cent. 35, Magnolia, W.Va. 0
Zanesville W. Muskingum 42, Zanesville Maysville 0
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