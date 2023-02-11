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Friday's Scores

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By The Associated Press
15 minutes ago

BOYS PREP BASKETBALL=

Akr. Coventry 48, Lodi Cloverleaf 47

Akr. Hoban 79, Cornerstone Christian 58

Antwerp 61, Defiance Tinora 43

Apple Creek Waynedale 62, Rittman 24

Arcadia 53, N. Baltimore 52

Arcanum 57, Ansonia 48

Arlington 84, Vanlue 36

Ashtabula Edgewood 78, Geneva 55

Ashville Teays Valley 64, Baltimore Liberty Union 45

Avon 62, Grafton Midview 52

Avon Lake 71, Olmsted Falls 58

Beaver Eastern 48, McDermott Scioto NW 47

Bellaire 85, Caldwell 72

Beloit W. Branch 51, Girard 41

Berea-Midpark 64, N. Ridgeville 58

Bishop Fenwick 54, Hamilton Badin 49

Bishop Ready 52, Bishop Watterson 41

Botkins 55, Anna 40

Bradford 64, Newton Local 57

Brecksville-Broadview Hts. 55, Macedonia Nordonia 47

Brooklyn 47, Cuyahoga Hts. 43

Brookville 63, Germantown Valley View 45

Bucyrus 51, New Washington Buckeye Cent. 44

Burton Berkshire 43, Wickliffe 40

Cadiz Harrison Cent. 63, Wintersville Indian Creek 38

Caledonia River Valley 86, Sparta Highland 45

Can. Cent. Cath. 55, Uniontown Lake 37

Can. Cent. Cath. 55, Uniontown Lake 38

Canfield 49, Warren Howland 30

Carey 42, Upper Sandusky 34

Carlisle 61, Monroe 54, OT

Casstown Miami E. 70, Covington 33

Chillicothe Zane Trace 50, Bainbridge Paint Valley 45, OT

Cin. Anderson 71, Lebanon 55

Cin. Elder 44, Cin. Moeller 43

Cin. Gamble Montessori 69, Cin. Oyler 55

Cin. La Salle 40, Cin. St. Xavier 39

Cin. Withrow 75, Cin. Aiken 49

Cle. St. Ignatius 72, Tol. Start 41

Convoy Crestview 60, Van Wert Lincolnview 37

Coshocton 57, Crooksville 50

Creston Norwayne 84, Jeromesville Hillsdale 45

Dalton 62, Doylestown Chippewa 50

Defiance Ayersville 46, Sherwood Fairview 24

Delaware Hayes 59, Canal Winchester 42

Delphos Jefferson 58, Columbus Grove 43

Delphos St. John's 48, Coldwater 32

Dola Hardin Northern 57, Waynesfield-Goshen 55

Dublin Coffman 45, Cols. Upper Arlington 35

Eastlake North 63, Chagrin Falls Kenston 57

Edgerton 43, Hicksville 41

Edon 48, Gorham Fayette 45

Elyria 84, Amherst Steele 29

Elyria Cath. 77, N. Olmsted 58

Fairview 63, Lakewood 55

Findlay 70, Tol. St. Francis 39

Findlay Liberty-Benton 48, Mt. Blanchard Riverdale 11

Ft. Recovery 56, New Knoxville 29

Gahanna Cols. Academy 50, Worthington Christian 45

Groveport Madison Christian 48, Shekinah Christian 41

Hamler Patrick Henry 33, Delta 32

Haviland Wayne Trace 56, Paulding 45

Hudson 62, Mayfield 55

Huron 49, Oak Harbor 27

Ironton 79, Portsmouth 64

Jefferson Area 69, Conneaut 40

Kalida 49, Continental 30

Kirtland 68, Mantua Crestwood 59

Lancaster Fairfield Union 66, Bloom-Carroll 37

Lexington 73, Wooster 50

Liberty Center 64, Metamora Evergreen 55

Lima Shawnee 77, Kenton 43

Louisville 82, Canal Fulton Northwest 60

Louisville Aquinas 70, Warren JFK 52

Lowellville 69, Atwater Waterloo 41

Mansfield Madison 57, Millersburg W. Holmes 52

Marion Elgin 58, Lima Temple Christian 51

Marysville 55, Delaware Olentangy Berlin 53

Massillon Perry 42, N. Can. Hoover 37

McArthur Vinton County 69, Wellston 40

Medina Highland 70, Aurora 48

Minerva 64, E. Can. 56, 2OT

Minford 64, Wheelersburg 28

Mogadore 73, Ravenna SE 56

New Bremen 85, Minster 24

New Philadelphia 64, Mt. Vernon 35

Norton 85, Mogadore Field 54

Oberlin 72, Lorain Clearview 67

Oberlin Firelands 62, Sullivan Black River 46

Old Fort 70, Kansas Lakota 15

Orange 54, Chesterland W. Geauga 43

Ottawa-Glandorf 65, Defiance 62

Ottoville 56, Lima Cent. Cath. 51

Painesville Riverside 69, Chardon 62

Pandora-Gilboa 64, McComb 36

Parma Padua 61, Mentor Lake Cath. 58

Pataskala Licking Hts. 52, Pataskala Watkins Memorial 32

Pickerington Cent. 51, Lancaster 38

Pickerington N. 38, New Albany 34

Plain City Jonathan Alder 51, Spring. Shawnee 40

Racine Southern 57, Shadyside 49

Ravenna 61, Peninsula Woodridge 52

Richmond Hts. 83, Chagrin Falls 40

Richwood N. Union 67, Lewistown Indian Lake 65

Rossford 74, Elmore Woodmore 27

Russia 39, Ft. Loramie 37

S. Point 62, Coal Grove Dawson-Bryant 40

Sandusky St. Mary 54, Gibsonburg 30

Shelby 76, Bellville Clear Fork 63

Sidney 69, Greenville 59

Smithville 74, West Salem Northwestern 45

Spencerville 71, Ada 35

Spring. Emmanuel Christian 40, Legacy Christian 39

St. Bernard Roger Bacon 55, Cin. N. College Hill 43

St. Henry 57, Rockford Parkway 52

St. Marys Memorial 79, Lima Bath 48

Stow-Munroe Falls 63, Twinsburg 41

Streetsboro 56, Akr. Springfield 51

Struthers 65, Columbiana 44

Sugarcreek Garaway 61, Navarre Fairless 36

Swanton 36, Bryan 31

Sycamore Mohawk 50, N. Robinson Col. Crawford 29

Tallmadge 49, Copley 48

Tiffin Calvert 53, New Riegel 39

Tol. Cent. Cath. 54, Tol. Whitmer 43

Tol. Emmanuel Baptist 83, Tol. Ottawa Hills 57

Toledo St. John's Jesuit 63, Oregon Clay 52

Tree of Life 63, Liberty Christian Academy 28

Troy Christian 60, Tipp City Bethel 42

University, W.Va. 68, St. Clairsville 55

Urbana 64, St. Paris Graham 30

Van Buren 54, Cory-Rawson 41

Van Wert 56, Elida 53

Vienna Mathews 53, Ashtabula St. John 41

W. Alexandria Twin Valley S. 62, Pitsburg Franklin-Monroe 59

W. Unity Hilltop 53, Holgate 52, OT

Wapakoneta 44, Celina 36

Waterford 57, Reedsville Eastern 41

Wauseon 65, Archbold 42

Wellsville 93, Richmond Edison 61

Westerville Cent. 85, Galloway Westland 33

Westerville N. 68, Worthington Kilbourne 39

Westerville S. 80, Cols. Franklin Hts. 39

Whitehouse Anthony Wayne 56, Sylvania Northview 46

Williamsport Westfall 69, Piketon 48

Youngs. Chaney High School 50, Poland Seminary 45

Youngs. Liberty 48, Warren Champion 44

Zanesville Maysville 88, Warsaw River View 67

Zanesville W. Muskingum 44, New Lexington 36

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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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