Friday's Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
Akr. Coventry 48, Lodi Cloverleaf 47
Akr. Hoban 79, Cornerstone Christian 58
Antwerp 61, Defiance Tinora 43
Apple Creek Waynedale 62, Rittman 24
Arcadia 53, N. Baltimore 52
Arcanum 57, Ansonia 48
Arlington 84, Vanlue 36
Ashtabula Edgewood 78, Geneva 55
Ashville Teays Valley 64, Baltimore Liberty Union 45
Avon 62, Grafton Midview 52
Avon Lake 71, Olmsted Falls 58
Beaver Eastern 48, McDermott Scioto NW 47
Bellaire 85, Caldwell 72
Beloit W. Branch 51, Girard 41
Berea-Midpark 64, N. Ridgeville 58
Bishop Fenwick 54, Hamilton Badin 49
Bishop Ready 52, Bishop Watterson 41
Botkins 55, Anna 40
Bradford 64, Newton Local 57
Brecksville-Broadview Hts. 55, Macedonia Nordonia 47
Brooklyn 47, Cuyahoga Hts. 43
Brookville 63, Germantown Valley View 45
Bucyrus 51, New Washington Buckeye Cent. 44
Burton Berkshire 43, Wickliffe 40
Cadiz Harrison Cent. 63, Wintersville Indian Creek 38
Caledonia River Valley 86, Sparta Highland 45
Can. Cent. Cath. 55, Uniontown Lake 37
Can. Cent. Cath. 55, Uniontown Lake 38
Canfield 49, Warren Howland 30
Carey 42, Upper Sandusky 34
Carlisle 61, Monroe 54, OT
Casstown Miami E. 70, Covington 33
Chillicothe Zane Trace 50, Bainbridge Paint Valley 45, OT
Cin. Anderson 71, Lebanon 55
Cin. Elder 44, Cin. Moeller 43
Cin. Gamble Montessori 69, Cin. Oyler 55
Cin. La Salle 40, Cin. St. Xavier 39
Cin. Withrow 75, Cin. Aiken 49
Cle. St. Ignatius 72, Tol. Start 41
Convoy Crestview 60, Van Wert Lincolnview 37
Coshocton 57, Crooksville 50
Creston Norwayne 84, Jeromesville Hillsdale 45
Dalton 62, Doylestown Chippewa 50
Defiance Ayersville 46, Sherwood Fairview 24
Delaware Hayes 59, Canal Winchester 42
Delphos Jefferson 58, Columbus Grove 43
Delphos St. John's 48, Coldwater 32
Dola Hardin Northern 57, Waynesfield-Goshen 55
Dublin Coffman 45, Cols. Upper Arlington 35
Eastlake North 63, Chagrin Falls Kenston 57
Edgerton 43, Hicksville 41
Edon 48, Gorham Fayette 45
Elyria 84, Amherst Steele 29
Elyria Cath. 77, N. Olmsted 58
Fairview 63, Lakewood 55
Findlay 70, Tol. St. Francis 39
Findlay Liberty-Benton 48, Mt. Blanchard Riverdale 11
Ft. Recovery 56, New Knoxville 29
Gahanna Cols. Academy 50, Worthington Christian 45
Groveport Madison Christian 48, Shekinah Christian 41
Hamler Patrick Henry 33, Delta 32
Haviland Wayne Trace 56, Paulding 45
Hudson 62, Mayfield 55
Huron 49, Oak Harbor 27
Ironton 79, Portsmouth 64
Jefferson Area 69, Conneaut 40
Kalida 49, Continental 30
Kirtland 68, Mantua Crestwood 59
Lancaster Fairfield Union 66, Bloom-Carroll 37
Lexington 73, Wooster 50
Liberty Center 64, Metamora Evergreen 55
Lima Shawnee 77, Kenton 43
Louisville 82, Canal Fulton Northwest 60
Louisville Aquinas 70, Warren JFK 52
Lowellville 69, Atwater Waterloo 41
Mansfield Madison 57, Millersburg W. Holmes 52
Marion Elgin 58, Lima Temple Christian 51
Marysville 55, Delaware Olentangy Berlin 53
Massillon Perry 42, N. Can. Hoover 37
McArthur Vinton County 69, Wellston 40
Medina Highland 70, Aurora 48
Minerva 64, E. Can. 56, 2OT
Minford 64, Wheelersburg 28
Mogadore 73, Ravenna SE 56
New Bremen 85, Minster 24
New Philadelphia 64, Mt. Vernon 35
Norton 85, Mogadore Field 54
Oberlin 72, Lorain Clearview 67
Oberlin Firelands 62, Sullivan Black River 46
Old Fort 70, Kansas Lakota 15
Orange 54, Chesterland W. Geauga 43
Ottawa-Glandorf 65, Defiance 62
Ottoville 56, Lima Cent. Cath. 51
Painesville Riverside 69, Chardon 62
Pandora-Gilboa 64, McComb 36
Parma Padua 61, Mentor Lake Cath. 58
Pataskala Licking Hts. 52, Pataskala Watkins Memorial 32
Pickerington Cent. 51, Lancaster 38
Pickerington N. 38, New Albany 34
Plain City Jonathan Alder 51, Spring. Shawnee 40
Racine Southern 57, Shadyside 49
Ravenna 61, Peninsula Woodridge 52
Richmond Hts. 83, Chagrin Falls 40
Richwood N. Union 67, Lewistown Indian Lake 65
Rossford 74, Elmore Woodmore 27
Russia 39, Ft. Loramie 37
S. Point 62, Coal Grove Dawson-Bryant 40
Sandusky St. Mary 54, Gibsonburg 30
Shelby 76, Bellville Clear Fork 63
Sidney 69, Greenville 59
Smithville 74, West Salem Northwestern 45
Spencerville 71, Ada 35
Spring. Emmanuel Christian 40, Legacy Christian 39
St. Bernard Roger Bacon 55, Cin. N. College Hill 43
St. Henry 57, Rockford Parkway 52
St. Marys Memorial 79, Lima Bath 48
Stow-Munroe Falls 63, Twinsburg 41
Streetsboro 56, Akr. Springfield 51
Struthers 65, Columbiana 44
Sugarcreek Garaway 61, Navarre Fairless 36
Swanton 36, Bryan 31
Sycamore Mohawk 50, N. Robinson Col. Crawford 29
Tallmadge 49, Copley 48
Tiffin Calvert 53, New Riegel 39
Tol. Cent. Cath. 54, Tol. Whitmer 43
Tol. Emmanuel Baptist 83, Tol. Ottawa Hills 57
Toledo St. John's Jesuit 63, Oregon Clay 52
Tree of Life 63, Liberty Christian Academy 28
Troy Christian 60, Tipp City Bethel 42
University, W.Va. 68, St. Clairsville 55
Urbana 64, St. Paris Graham 30
Van Buren 54, Cory-Rawson 41
Van Wert 56, Elida 53
Vienna Mathews 53, Ashtabula St. John 41
W. Alexandria Twin Valley S. 62, Pitsburg Franklin-Monroe 59
W. Unity Hilltop 53, Holgate 52, OT
Wapakoneta 44, Celina 36
Waterford 57, Reedsville Eastern 41
Wauseon 65, Archbold 42
Wellsville 93, Richmond Edison 61
Westerville Cent. 85, Galloway Westland 33
Westerville N. 68, Worthington Kilbourne 39
Westerville S. 80, Cols. Franklin Hts. 39
Whitehouse Anthony Wayne 56, Sylvania Northview 46
Williamsport Westfall 69, Piketon 48
Youngs. Chaney High School 50, Poland Seminary 45
Youngs. Liberty 48, Warren Champion 44
Zanesville Maysville 88, Warsaw River View 67
Zanesville W. Muskingum 44, New Lexington 36
___
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/