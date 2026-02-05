Candidates for local Ohio House, Senate races who filed to run in May primary

By
20 minutes ago
Below are candidates who filed to run for Ohio House and Senate seats by the Wednesday deadline with local boards of elections for the May 5 primary to represent parts of Montgomery, Greene, Butler, Warren, Clark, Miami, Preble and Darke counties.

OHIO SENATE

Ohio Senate District 5:

Democrats

None filed

Republicans

Phil Plummer, Butler Twp.

Ohio Senate District 7:

Democrats

Cara Jacob, Cincinnati

Republicans

Zac Haines, Cincinnati

Kim Lukens, Loveland

Ohio's Redistricting Commission approved new state House and Senate maps that will be first used in the 2024 election.

OHIO HOUSE

State Rep, 36th District:

Democrats

Rose Lounsbury, Democrat

Republicans

Andrea White, Kettering - Incumbent

State Rep, 37th District:

Democrats

Phil Crippen, Centerville

Tom Herner, Centerville

Republican

Tom Young, Washington Twp. - Incumbent

State Rep, 38th District:

Democrats

Desiree Tims, Dayton – Incumbent

Republicans

None filed

State Rep, 39th District:

Democrats

Daquan Neal, Dayton

Mike Stevens, Englewood

Republicans

Mark Campbell, Huber Heights

State Rep, 40th District:

Democrats

None filed

Libertarian

Joshua Umbaugh, Miamisburg

Republican

Rodney Creech, West Alexandria - Incumbent

J. Todd Smith, Germantown

State Rep. 45th District:

Democrats

Jayson Ameer Rasheed, West Chester

Republicans

Jennifer Gross, West Chester - Incumbent

State Rep. 46th District

Democrats

Benjamin McCall, Hamilton

Republicans

Thomas Hall, Middletown - Incumbent

State Rep. 47th District:

Democrats

Jordan Haire, Hamilton

Libertarians

Jason Purivance, Hamilton

Republicans

Diane Mullins, Hamilton - Incumbent

State Rep. 55th District:

Democrats

Paul Michael Kurtz, Springboro

Libertarians

Philip L. Pirdy, Pleasant Plain

Republicans

C Michelle Teska, Centerville

State Rep. 56th District:

Democrats

Laalitya Acharya, Mason

Republicans

Adam Mathews, Lebanon – Incumbent

State Rep. 70th District

Democrats

Kim McCarthy, Xenia

Republicans

Terry Dale Free, Dayton

Brian Lampton, Beavercreek - Incumbent

State Rep. 71st District

Democrats

Krista Magaw, Yellow Springs

Republicans

Levi Dean, Xenia - Incumbent

State Rep. 74th District

Democrats

Darcy Bisker, Springfield

Darrell Jackson, Springfield

Republicans

Bernard Willis, Springfield - Incumbent

State Rep. 80th District

Democrats

Melissa VanDyke

Katie Koehler Wagner

Republicans

Johnathan Newman - Incumbent

Josh Sweigart is an investigative reporter at the Dayton Daily News. His stories have focused on government waste, fraud, abuse and accountability in southwest Ohio, as well as the statehouse and U.S. Capitol.