Trick-or-treat times for the Springfield region

Trick-or-treating takes place in most areas in Ohio from 6-8 p.m. on Halloween. FILE

Trick-or-treating takes place in most areas in Ohio from 6-8 p.m. on Halloween. FILE
Lifestyles
By
32 minutes ago
X

Beggars Night, or trick-or-treat night, will be in many communities. Here are the times for various localities.

CLARK COUNTY

Entire county was held Oct. 25

CHAMPAIGN COUNTY

North Lewisburg: 6-8 p.m. Thursday

Urbana: 6-8 p.m. Friday

GREENE COUNTY

Beavercreek: 6-8 p.m. Friday

Bellbrook: 6-8 p.m. Friday

Fairborn: 6-8 p.m. Friday

Xenia: 6-8 p.m. Friday

Yellow Springs: 6-8 p.m. Friday

MIAMI COUNTY

Countywide: 6-8 p.m. Thursday

MONTGOMERY COUNTY

Butler Twp.: 6-8 p.m. Friday

Centerville: 6-8 p.m. Friday

Clayton: 6-8 p.m. Friday

Dayton: 6-8 p.m. Friday

Englewood: 6-8 p.m. Friday

Germantown: 6-8 p.m. Friday

Harrison Twp.: 6-8 p.m. Friday

Huber Heights: 6-8 p.m. Friday

Kettering: 6-8 p.m. Friday

Miamisburg: 6-8 p.m. Friday

Miami Twp.: 6-8 p.m. Friday

Moraine: 6-8 p.m. Friday

Oakwood: 6-8 p.m. Friday

Riverside: 6-8 p.m. Friday

Vandalia: 6-8 p.m. Friday

Washington Twp.: 6-8 p.m. Friday

West Carrollton: 6-8 p.m. Friday

In Other News
1
‘Seniors face so many issues’: Area family urges others to make a plan...
2
Turn your IRA into impact: How QCDs help lower your taxes and support...
3
Carry Me Home choir brings musical comfort to hospice patients
4
What can we do to be aware of — and maintain — brain health?
5
It’s time to winterize your home: 6 tips to get it done

About the Author

Follow Amy Burzynski on twitter

Amy Burzynski, editorial assistant and community relations with Journal-News, compiles information about local community events and news.