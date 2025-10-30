Trick-or-treat times for the Springfield region

Beggars Night, or trick-or-treat night, will be in many communities. Here are the times for various localities.
CLARK COUNTY
Entire county was held Oct. 25
CHAMPAIGN COUNTY
North Lewisburg: 6-8 p.m. Thursday
Urbana: 6-8 p.m. Friday
GREENE COUNTY
Beavercreek: 6-8 p.m. Friday
Bellbrook: 6-8 p.m. Friday
Fairborn: 6-8 p.m. Friday
Xenia: 6-8 p.m. Friday
Yellow Springs: 6-8 p.m. Friday
MIAMI COUNTY
Countywide: 6-8 p.m. Thursday
MONTGOMERY COUNTY
Butler Twp.: 6-8 p.m. Friday
Centerville: 6-8 p.m. Friday
Clayton: 6-8 p.m. Friday
Dayton: 6-8 p.m. Friday
Englewood: 6-8 p.m. Friday
Germantown: 6-8 p.m. Friday
Harrison Twp.: 6-8 p.m. Friday
Huber Heights: 6-8 p.m. Friday
Kettering: 6-8 p.m. Friday
Miamisburg: 6-8 p.m. Friday
Miami Twp.: 6-8 p.m. Friday
Moraine: 6-8 p.m. Friday
Oakwood: 6-8 p.m. Friday
Riverside: 6-8 p.m. Friday
Vandalia: 6-8 p.m. Friday
Washington Twp.: 6-8 p.m. Friday
West Carrollton: 6-8 p.m. Friday
