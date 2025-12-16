These 14 people were indicted in Clark County

Fourteen people were indicted this week in Clark County Common Pleas Court with the following charges:

Tricia Harris, 40, of Springfield: Aggravated arson.

Kyle Bowling, 33, of Dayton: OVI.

Tammi Rosales-Jenkins, 60, of Springfield: Possession of drugs.

Jesse Howard, 41, of Springfield: Aggravated possession of drugs.

Matthew Welliver, 33, of Springfield: Vandalism.

Larry Price, 23. of Springfield: Strangulation, abduction, domestic violence, obstructing official business, disrupting public service, intimidation.

Cameron Price, 18, of Springfield: Strangulation.

Anthony Parker, 42, of Springfield: Aggravated possession of drugs.

Aaron Baker, 54: Breaking-and-entering.

Tyron Chambers, 33, of Springfield: Trafficking in cocaine, having weapons under disability.

Adrian Chilton, 53, of Springfield: Trafficking in a fentanyl-related compound, possession of a fentanyl-related compound, trafficking in heroin, possession of heroin.

Elijah Robinson, 25, of Springfield: Felonious assault.

Sidney Jacobs, 35, of New Carlisle: Aggravated burglary, burglary.

Douglas Allen, 32: Aggravated robbery, having weapons under disability, tampering with evidence.

