These 14 people were indicted in Clark County

Fourteen people were indicted this week in Clark County Common Pleas Court with the following charges:
Tricia Harris, 40, of Springfield: Aggravated arson.
Kyle Bowling, 33, of Dayton: OVI.
Tammi Rosales-Jenkins, 60, of Springfield: Possession of drugs.
Jesse Howard, 41, of Springfield: Aggravated possession of drugs.
Matthew Welliver, 33, of Springfield: Vandalism.
Larry Price, 23. of Springfield: Strangulation, abduction, domestic violence, obstructing official business, disrupting public service, intimidation.
Cameron Price, 18, of Springfield: Strangulation.
Anthony Parker, 42, of Springfield: Aggravated possession of drugs.
Aaron Baker, 54: Breaking-and-entering.
Tyron Chambers, 33, of Springfield: Trafficking in cocaine, having weapons under disability.
Adrian Chilton, 53, of Springfield: Trafficking in a fentanyl-related compound, possession of a fentanyl-related compound, trafficking in heroin, possession of heroin.
Elijah Robinson, 25, of Springfield: Felonious assault.
Sidney Jacobs, 35, of New Carlisle: Aggravated burglary, burglary.
Douglas Allen, 32: Aggravated robbery, having weapons under disability, tampering with evidence.