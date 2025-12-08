Cases called Friday, Dec. 5 included:
Lanea L. Beach, 34, of Springfield, DUS, continued.
Kevin A. Bowshier, 47, of Springfield, violate/protection order, continued, violate/protection order, continued.
Jerry R. Clifford Jr., 49, of Springfield, DUS, bench warrant ordered, fail obey traffic device, bench warrant ordered.
Nicholas Deel, 47, of Springfield, domestic violence, continued, assault, continued.
Kaylee B. Lewis, 24, of Springfield, assault, continued.
Jamie A. Riddle, 57, of Springfield, FTSSA, bench warrant ordered, no bond, assured clear distance, bench warrant ordered.
Wyatt P. Scott, 57, of Springfield, theft, continued, theft, continued, theft, continued.
Robert A. Turner, 34, of Tucson, AZ, FTSSA, continued, assured clear distance, continued.
Edward E. Adams, 58, of Chillicothe, domestic violence, continued, assault, continued.
Brandy N. Crane, 40, of Springfield, theft, continued, obstructing official business, continued, criminal trespass, continued.
Michael D. Dickerson Jr., 22, of Springfield, OVI, continued, display of license plates, continued, operating w/o use all s/b, continued.
Damion Grim, 46, of Springfield, DUS OVI suspension, continued, no MC endorsement, continued.
Daniel Mays, 22, of Springfield, strangulation, continued, domestic violence, continued.
Walter E. Ray, 31, of Springfield, aggravated menacing, continued.
Paula R. Bainbridge, 51, of New Carlisle, OVI, continued, assured clear distance, continued, operating w/o use all s/b, continued.
Patrick E. Francois, 33, of Columbus, make false allegation, continued.
Brandon Knipp, 40, of Dayton, violate/protection order, continued.
Lisa D. Rankin, 53, of Springfield, violate/protection order, violate/protection order, continued, violate/protection order, continued.
Jaeden D. Threats, 22, of Springfield, criminal trespass, continued.
Jullian A. Webb, 29, of Springfield, domestic violence, continued, assault, continued, obstructing official business, continued.