Cases called included:
Micah J. Arnold, 18, of Springfield, domestic violence, continued, assault, continued.
Sara I. Bowling, 36, of Columbus, aggravated menacing, continued, domestic violence, continued.
Donald A. Bowshier Jr., 39, of Springfield, criminal damaging, continued, bond changed to or/release written.
Jajuan L. Faulkner, 26, of Springfield, domestic violence, continued, assault, continued, resisting arrest, continued, obstructing official business, continued.
Trent E. Haynes Sr., 39, obstructing off.business, continued.
Lamontae T. Jacobs, 26, of Springfield, assault, continued, bond changed to or, release written.
Nikki M. Mader, 50, of Troy, DUS, continued.
Joshua C. Marano, 22, of Springfield, OVI, continued, DUS OVI suspension, continued, fictitious plates, continued, failure to control, continued, driver license required, continued, traffic signal, continued.
Bryant M. McGlothan, 37, of Springfield, assault, continued.
Autumn J. Smith, 44, of Springfield, assault, continued.
Dre A. Trent, 30, of Springfield, aggravated menacing, continued, telephone harassment, continued.
Xavier C. Whitt, 20, of Springfield, assault, continued.
Tobey R. Carter, 52, of Springfield, domestic violence, continued, endangering children, continued.
Angel D. Dean, 44, of Springfield, aggravated menacing, continued.
Tyson J. Hahn, 36, of Springfield, assault, continued.
Cody A. Rice, 30, of 507 Golden Gate Ave, unauthorized use of vehicle, continued, OVI, continued, DUS, continued, marked lanes, continued, operating w/o use all s/b, continued.
Christian R. Whitt, 29, of Springfield, OVI, continued, DUS, continued, headlight violation, continued.
Bryan L. Jordan, 54, of Springfield, theft, continued, no contact w/Walmart on Tuttle Road.
Dominique M. Sims, 37, of Springfield, aggravated menacing, bench warrant ordered, domestic violence, bench warrant ordered.